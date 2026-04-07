Košarkaši Panatinaikosa ostvarili su veliku pobedu u 36. kolu Evrolige.

U duelu timova sa po 20 pobeda, Grci su kao gosti savladali Barselonu sa 93:79.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 O važnosti utakmice govori i podatak da je vlasnik kluba Dimitris Janakopulos putovao sa ekipom, i tako dodatno motivisao ekipu.

Džedi Osman je predvodio "Zelene" sa 21 poenom. Po 14 su postigli Hejs-Dejvis i Nan, a po 12 Slukas i Ernangomez. Dvocifren je bio i Lesor sa 10 poena.

Kod domaćina, Para je postigao 18 poena, Noris 15, a Panter, Kejl, Klajburn i Šengelija po 10.

U narednom kolu Panatinaikos gostuje Valensiji, a Barselona ekipi Monaka.

