PANATINAIKOS RAZBIO BARSU U ŠPANIJI: E, ovo je igra po želji Janakopulosa
Košarkaši Panatinaikosa ostvarili su veliku pobedu u 36. kolu Evrolige.
U duelu timova sa po 20 pobeda, Grci su kao gosti savladali Barselonu sa 93:79.
O važnosti utakmice govori i podatak da je vlasnik kluba Dimitris Janakopulos putovao sa ekipom, i tako dodatno motivisao ekipu.
Džedi Osman je predvodio "Zelene" sa 21 poenom. Po 14 su postigli Hejs-Dejvis i Nan, a po 12 Slukas i Ernangomez. Dvocifren je bio i Lesor sa 10 poena.
Kod domaćina, Para je postigao 18 poena, Noris 15, a Panter, Kejl, Klajburn i Šengelija po 10.
U narednom kolu Panatinaikos gostuje Valensiji, a Barselona ekipi Monaka.
