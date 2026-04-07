CRVENA ZVEZDA - PARIZ! Probudila se Zvezda koja ponovo vodi! Atmoska košarka u Areni!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u Beogradskoj areni od 20.00 ekipu Pariza u 36. kolu Evrolige.
Posle poraza od Partizana i Barselone, Zvezda sada juri pobedu, jer bi u slučaju poraza na dva kola pre kraja ligaške faze, mogla da ostane i bez mesta u plej-inu.
- 21:2027' Vraća se Batler!
- 21:1526' Zvezda vodi!
- 21:1024' Kodi preterao!
- 21:0822' Čudan početak!
- 20:48Kraj ludog prvog poluvremena!
- 20:4319' Haotična košarka!
- 20:3816' Batler mora napolje!
- 20:3314' Nerešeno!
- 20:2912' Nastavak!
- 20:23Kraj prve deonice!
- 20:18Poruka Delija!
- 20:146' Serija gostiju!
- 20:064' Leti Nvora!
- 20:042' Vodi Zvezda na startu!
- 19:55Prva četvrtina!
- 19:28Poznati sastavi:
- 18:06Dobrodošli na lajv prenos meča Crvena zvezda - Pariz!
27' Vraća se Batler!
Nakon užasnog prvog poluvremena, Batler ponovo na terenu - 70:63. I odmah loš faul za dva penala...70:65!
26' Zvezda vodi!
Dpšli su crveno-beli do daha nakon haosa sa starta drugog dela i sada imaju plus pet - 68:63! Šest vezanih poena Izundua!
24' Kodi preterao!
Imala je Zvezda kontru na 58:58, ali je Kodi potegao iz tranzicije, da bi Pariz to kaznio na drugoj strani - 61:58!
Kraj ludog prvog poluvremena!
Velika serija Zvezde u finišu, ali i dve lako prodate lopte Nvore i crveno-beli sa plus tri idu na odmor.
Džered Batler, za sada, igra jednu od najgorih utakmica u dresu Zvezde. Obradović ga je sredinom druge deonice hitno izveo iz igre!
19' Haotična košarka!
Igra se brzo, Zvezda uzima šuteve i promašuju što gostima odgvovara. Pariz vodi 52:51, trojka Monekea.
16' Batler mora napolje!
Čisto polganje je promašio Batler i hitno je izašao iz igre - Pariza na plus četiri 46:42!
12' Nastavak!
Batler ponovo petlja i ulazi u situacije koje nisu "košarkaške". Pariz to koristi i dolazi na minus jedan - 36:35.
Kraj prve deonice!
Tri vezane trojka Dobrića! Zvezda vodi protiv Pariza - 34:28. Brza košarka u Areni, da li će Zvezda moći da nastavi u ritmu Pariza do kraja?
6' Serija gostiju!
5:0 pravi Pariz, ali Moneke to svojim osmim poenom prekida - 20:15 za Zvezdu. Kodi već na četiri asistencije!
Poznati sastavi:
Zvezda: Kodi Miler-Mekintajer, Stefan Miljenović, Ognjen Dobrić, Tajson Karter, Džered Batler, Džordan Nvora, Nikola Kalinić, Semi Odželej, Čima Moneke, Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu.
Pariz: Hifi, Kavalije, Robinson, Roden, Stivens, Ajai, Dokosi, Faje, Šarvin, Morgan, Mbaje i Utara
Trener crveno-belih Saša Obradović odlučio je da na ovom meču ostavi van protokola Jaga, Davidovca i Motejunasa.