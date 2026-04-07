21:20

27' Vraća se Batler!

Nakon užasnog prvog poluvremena, Batler ponovo na terenu - 70:63. I odmah loš faul za dva penala...70:65!

21:15

26' Zvezda vodi!

Dpšli su crveno-beli do daha nakon haosa sa starta drugog dela i sada imaju plus pet - 68:63! Šest vezanih poena Izundua!

21:10

24' Kodi preterao!

Imala je Zvezda kontru na 58:58, ali je Kodi potegao iz tranzicije, da bi Pariz to kaznio na drugoj strani - 61:58!

21:08

22' Čudan početak!

Dva vezana faula u napadu Zvezde, 58:56 za crveno-bele.

20:48

Kraj ludog prvog poluvremena!

Velika serija Zvezde u finišu, ali i dve lako prodate lopte Nvore i crveno-beli sa plus tri idu na odmor.

Džered Batler, za sada, igra jednu od najgorih utakmica u dresu Zvezde. Obradović ga je sredinom druge deonice hitno izveo iz igre!

20:43

19' Haotična košarka!

Igra se brzo, Zvezda uzima šuteve i promašuju što gostima odgvovara. Pariz vodi 52:51, trojka Monekea.

20:38

16' Batler mora napolje!

Čisto polganje je promašio Batler i hitno je izašao iz igre - Pariza na plus četiri 46:42!

20:33

14' Nerešeno!

Iskoristio je Pariz loše napade Zvezde, pre svega Batlera i došao do 40:40!

20:29

12' Nastavak!

Batler ponovo petlja i ulazi u situacije koje nisu "košarkaške". Pariz to koristi i dolazi na minus jedan - 36:35.

20:23

Kraj prve deonice!

Tri vezane trojka Dobrića! Zvezda vodi protiv Pariza - 34:28. Brza košarka u Areni, da li će Zvezda moći da nastavi u ritmu Pariza do kraja?

20:18

Poruka Delija!

Za igrače!

20:14

6' Serija gostiju!

5:0 pravi Pariz, ali Moneke to svojim osmim poenom prekida - 20:15 za Zvezdu. Kodi već na četiri asistencije!

20:06

4' Leti Nvora!

Plus šest za Zvezdu - 11:5! Šest poena su crveno-beli dali iz tranzicije.

20:04

2' Vodi Zvezda na startu!

Već dva ofanzivna skoka za goste, 5:3 za Zvezdu.

19:55

Prva četvrtina!

Sve je spremno za početak utakmice!

Delije zvižde himni Evrolige Izvor: Kurir

19:28

Poznati sastavi:

Zvezda: Kodi Miler-Mekintajer, Stefan Miljenović, Ognjen Dobrić, Tajson Karter, Džered Batler, Džordan Nvora, Nikola Kalinić, Semi Odželej, Čima Moneke, Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu.

Pariz: Hifi, Kavalije, Robinson, Roden, Stivens, Ajai, Dokosi, Faje, Šarvin, Morgan, Mbaje i Utara

Trener crveno-belih Saša Obradović odlučio je da na ovom meču ostavi van protokola Jaga, Davidovca i Motejunasa.

18:06

Dobrodošli na lajv prenos meča Crvena zvezda - Pariz!

Zvezda protiv Pariza juri pobedu kako bi ostala u igri za plasman dalje!