Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su veliku pobedu protiv Pariza u Evroligi. Trener Obradović istakao je važnost zajedništva i najavio meč sa Asvelom.
36. kolo Evrolige
OBRADOVIĆ POSLE VELIKE POBEDE ZVEZDE: Sledeća utakmica je još važnija!
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Pariz sa 94:81 u 36. kolu Evrolige.
Zvezda je prekinula seriju od tri uzastopna poraza sada na skoru 20-16 i nalazi se u velikoj borbi za plasman u plej-in.
Crvena zvezda - Pariz, Evroliga
Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović:
- Uradili smo veliki posao, pogotovo u drugom poluvremenu kada smo usporili Pariz. Uradili smo sve što smo mogli i to na sjajan način. Veoma sam srećan jer nam ovo mnogo znači u borbi za plej-of i sledeća utakmica je još važnija od ove sada. Svi su uradili veliki posao i čestitam im - rekao je Obradović.
