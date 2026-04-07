Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su 20 pobedu u Evroligi trijumfom u 36. kolu nad Parizom rezultatom 94:81.

Posle meča na konferenciji za medije javnosti se obratio trener Zvezde Saša Obradović:

"Videli smo i protiv Milana kada ode na 20 razlike da ne znaš ko i kako šutira i odakle pogađa, na sve moguće načine... Imali smo kontrolu, ali nije bilo lako kontrolisati ekipu koja u svakom minutu može da okrene 10 razlike. Način igre je atipičan i nije lako ni pripremitiutakmicu i znajući sve što rade u abnormalnoj brzini ih nije baš lako skautirati. Utakmica je 40 minuta i ako neko dobro šutira i igra dobro prvo poluvreme možemo da govorimo na to da smo ih spustili na 6 trojki iz 31 pokušaja. I to je dobar skauting i fokus na njihove šuteve"

Ono što nisu odigrali Batler i Karter doneli su neki drugi igrači...

"Ne bih se složio da nije bio produktivan, defanzivno je bio veoma dobar, a u nekim fazama nam je kao bolhendler pomogao. Uvek može da prenese loptu i organizuje napad. Dobro je imati to kada u ovom momentu nemamo Batlera. Moramo naći način da ga vratimo jer je nama važan igrač, u zoni je prevelikog razmišljanja i to mu sigurno smeta. Izbor igrača je bio dobar jer smo održali prednost i čak je povećali".

Šta je sa Motijunasom?

"Imamo tri centara. Dečko je ispao iz rotacije jer je u ovom momentu višak".

Osvrnuo se ponovo na detalje iz meča.

"Treba igrati i sa njihove strane i pogađati 40 minuta bez obzira na sve. I taj neki deo utakmice gde smo mogli mi da prelomimo u našu korist onda možda neke lake stvari nismo rešili i dali smo im dva faula napadu, promašivali zicere. Bili smo spremni pa je i Karter uzeo neke lopte i kao tim smo dobro funkcionisali. Nema šta da kažem. Bitno je da od tih igrača koji su manje dobijali šansu kao Tajson i mali Stefan koji je uzeo određenu minutažu da odmeni Kodija i uz Dobrića, fenomenalnog Dobrića je to sada dobar put".

Koliko ima optimizma?

"Pokazali smo i ovakvo i onakvo lice. Očekivati da igramo uvek na najvišem nivou nije lako... Ovo je najbolje takmičenje i mžda ove godine najvalitetnije i najneizvesnije i bitno je da zadržimo dobru energiju i fokus".

Da li je Nvora taj koji treba da prelomi, a deluje bez samopouzdanja.

"Bilo da prelomi, samo da se dobije, nije važno kako se zove".

Dotakao se i pritiska koji neminovno postoji.

"Atipičan je protivnik i u rukama imaju 50 i više poena, to je sigurno. Nalazite dobre odbrambene linije što nije lako, a mi uglavnom pričamo napadački oko Nvore i Batlera, pa očekuješ da ti oni više daju odbrambeno i o tome takođe treba da pričamo. Bitno je da rastemo, ovo su jako velike tenzije, pritisci, da pobediš... Sledeća utakmica je isto takva, a odbranom treba da lomiš protivnike. Najbolje takmičenje, nije uvek lako sve zaustaviti pogotovo s ekipama koje nemaju neke šanse za nastavak takmičenja. Sada Pariz, a sledeći put Asvel i ako nađemo neke lake poene biće nam lakše".

Zvezda nekada rasterećenije igra u gostima nego u Areni.

"Nema nijedne rasterećene utakmice. Znam kako je i kakve su tenzije. Možda ljudi to ne mogu da dožive, ali stvar je zajedništva pa ne sme to da bude upitno. Najvažnije je da se bolje povežemo".

Koliko je bilo zahtevno spremiti ovu utakmicu?

"Zahtevno je. Čak i trening pred utakmicu nije bio na najvećem nivou. Bitno je da smo pričali o tome, nema tu posebnog, individualnog skautinga. Trčanje, skok, komunikacija, sve to kod njihovih letećih pikova i bilo je važno sve to uprostiti. Igru uprostiti takođe u odnosu na mentalni status posle utakmice sa Partizanom. Dobro je delovalo".

Važno je što Zvezda ima iskusne igrače kao što su Dobrić i Kalinić.

"Svako je bitan. Moraš da se oslanjaš na igrače koji znaju da igraju ove utakmice, a bez obzira što je do kupa ovo jedno takmičenje, a sada tek drugo nešto. Sledi tek treći nivo pritiska... Igrači kao Dobrić i Kalinić imaju iskustvo igranja tih utakmica i mnogo je važno da budu tu", istakao je Obradović.

