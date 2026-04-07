Košarkaši Partizana u sredu od 19.30 sati u Istanbulu gostuju ekipi Efesa u meču 36. kola Evrolige.
POZNATO KO SUDI PARTIZANU U ISTANBULU: Evroliga odredila dobro poznata lica za meč sa Efesom
Partizan je u sjajnoj formi i u prestonicu Turske dolazi nakon šest uzastopnih pobeda u elitnom takmičenju sa namerom da nastavi rekordan niz.
Partizan je trenutno 14. na tabeli sa skorom 15-20, dok je Efes na pretposlednjoj poziciji i ima učinak 10-25.
Evroliga je odredila sudije za utakmicu Efes - Partizan, a uloga glavnog arbitra poverena je iskusnom Špancu Migelu Anhelu Perezu kome će pomagati sunarodnici Đordi Alijaga i Nemac Kristijan Tajs.
U prvoj međusobnoj utakmici ove sezone Partizan je u "Beogradskoj areni" savladao Efes rezultatom 93:87.
