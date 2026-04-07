Ognjen Dobrić i Čima Moneke posle poraza u derbiju Evrolige od Partizana

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u 36. kolu Evrolige ekipu Pariza sa 94:83 i tako nastavili borbu za plej-in, odnosno plej-of.

Sa druge strane Panatinaikos je razbio Barselonu i došao do 21. pobede, koliko ima i Žalgiris nakon poraza od Dubaija u Kaunasu.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga

Poraz Makabija od Baskonije ide na ruku Zvezdi u borbi za plej-in, ali sada preti i Dubai koji je na jednu pobedu manje od Crvene zvezde.

Zvezda je na učinku od 20-16, Makabi uz meč manje ima 18-17, dok je Dubai na učinku od 18-18.

Tu je i Monako sa 19-16, a čeka ga i duel sa Asvelom u sredu.

Kada j reč o šestom mestu tu glavnu borbu sada vode PAO i Žalgiris sa 21 pobedom, a Barselone je i dalje ispred Zvezde zbog boljeg međusobnog skora.





Standings provided by Sofascore

