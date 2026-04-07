Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Pariz rezultatom 84:71 u meču 36. kola Evrolige.

Plejejmejker Zvezde Kodi Miler Mekintajer nakon meča je rastužio sve izjavom o svojoj pokojnoj baki:

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Jako sam umoran... Voleo sam da razgovaram sa svojom pokojnom bakom koja je preminula od raka, uvek je bila nasmejana. Sutra je novi dan i nastavljamo - rekao je Kodi.

Podsetimo, Kodi je na ovom meču upisao dabl-dabl sa 16 poena i 14 asistencija!

Ne propustiteEvroligaOBRADOVIĆ POSLE VELIKE POBEDE ZVEZDE: Evo šta je rekao trener crveno-belih...
Saša Obradović
EvroligaMICIĆ SJAJAN U POBEDI HAPOELA: Izraelci u Sofiji srušili lidera, Fenerbahče upisao četvrti vezani poraz
Fenerbahče, Hapoel, Evroliga
EvroligaALEKSA AVRAMOVIĆ RASTUŽIO ZVEZDU: Srpski reprezentativac utišao Kaunas! Neverovatna poslednja četvrtina gostiju
Aleksa Avramović, KK Dubai
FudbalKO JE BIO MIRČEA LUČESKU? Legenda Šahtjora i rumunskog fudbala, komšije ga neće nikada zaboraviti!
Mirčea Lučesku

Veliko slavlje posle pobede Zvezde