Emotivne reči Kodija Milera Mekintajer posle pobede nad Parizom - 84:71!
KODI PRIČOM O POKOJNOJ BAKI DIRNUO SVE! Veliko srce ima lider Crvene zvezde! Umoran je...
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Pariz rezultatom 84:71 u meču 36. kola Evrolige.
Plejejmejker Zvezde Kodi Miler Mekintajer nakon meča je rastužio sve izjavom o svojoj pokojnoj baki:
Crvena zvezda - Pariz, Evroliga
Vidi galeriju
- Jako sam umoran... Voleo sam da razgovaram sa svojom pokojnom bakom koja je preminula od raka, uvek je bila nasmejana. Sutra je novi dan i nastavljamo - rekao je Kodi.
Podsetimo, Kodi je na ovom meču upisao dabl-dabl sa 16 poena i 14 asistencija!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši