VLADE ĐUROVIĆ IZDOMINIRAO U UŽIVO PROGRAMU! Ponovo je briljirao nakon pobede Crvene zvezde!
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Pariz u 36. kolu Evrolige rezultatom 94:81.
U studiju "TV Arena sport" govorio je stalni stručni konsultant Vlade Đurović:
- Ispalo je. Za ovo me Slavnič na poluvremenu i rekao: "Znam da si se stisnuo, ali ubedljivo dobijamo." Izundu je napravio razliku. Igrao je neke banane, skinuo skokove. Kada je on u igri, Zvezda liči na pravu evroligašku ekipu. Meni se najmanje sviđa kombinacija kada igraju Monake i Odželej zajedno. Da je Izundu nastavio, Zvezda bi dala stotku - istakao je Đurović i dodao:
- Koliko je ova pobeda važna, vidi se po reakciji publike, igrača, trenera Obradovića. Ova pobeda daje nadu da bismo mogli da se ubacimo u plej-of, a ne samo u plej-in. Mada, postoji mogućnost i da ispadnemo. Predpostavljam da će Monako da dobije Asvel. Ništa bez te pobede protiv Asvela u Lionu u petak - istakao je Đurović.
