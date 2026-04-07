Košarkaši Crvene zvezde savladali su Pariz u 36. kolu Evrolige rezultatom 94:81.

U studiju "TV Arena sport" govorio je stalni stručni konsultant Vlade Đurović:

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga

- Ispalo je. Za ovo me Slavnič na poluvremenu i rekao: "Znam da si se stisnuo, ali ubedljivo dobijamo." Izundu je napravio razliku. Igrao je neke banane, skinuo skokove. Kada je on u igri, Zvezda liči na pravu evroligašku ekipu. Meni se najmanje sviđa kombinacija kada igraju Monake i Odželej zajedno. Da je Izundu nastavio, Zvezda bi dala stotku - istakao je Đurović i dodao:

- Koliko je ova pobeda važna, vidi se po reakciji publike, igrača, trenera Obradovića. Ova pobeda daje nadu da bismo mogli da se ubacimo u plej-of, a ne samo u plej-in. Mada, postoji mogućnost i da ispadnemo. Predpostavljam da će Monako da dobije Asvel. Ništa bez te pobede protiv Asvela u Lionu u petak - istakao je Đurović.

