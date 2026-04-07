Kodi Miler Mekintajer je dominirao u pobedi Crvene zvezde nad Parizom u 36. kolu Evrolige (94:83) sa 16 poena i 14 asistencija.

Nakon meča je govorio o navodima da napušta Zvezdu i seli se u Olimpijakos:

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga

- Nemam komentar. Moj fokus je usmeren na sledece dve utakmice.. Vi ste novinari, pišete sve, i dobro i loše i videli ste poslednje dve sezone pa nastavite da pišete kako ste i do sada - rekao je Kodi nakon Pariza.

