VALENSIJA SKOČILA NA DRUGO MESTO: Španci ne "brenuju" nikog
Košarkaši Valensije su kao domaćini pobedili Milano 102:96 (27:24, 24:30, 27:29, 24:13).
Valensiju su predvodili Žan Montero sa 25, Branku Badio sa 20 i Kameron Tejlor sa 16 poena.
Kod Milana bolji od ostalih bili su Armoni Bruks sa 20 i Zek Ledej sa 16 poena.
Valensija je druga sa skorom 23/13, a Milano je na 13. mestu sa 17 pobeda i 19 poraza.
Milano će u narednom kolu dočekati Bajern.
Košarkaši Panatinaikosa pobedili su večeras na gostujućem terenu Barselonu 93:79 (27:23, 28:15, 25:11, 13:30), u 36. kolu Evrolige.
Najefikasniji kod Panatinaikosa bio je Džedi Osman sa 21 poenom, a pratili su ga Kendrik Nan i Najdžel-Hejs Dejvis sa po 14, Kostas Slukas sa 12 i Matijas Lesor sa 10 poena.
Kod Barselone su se izdvojili Đoel Para sa 18 i Majls Noris sa 15 poena.
Panatinaikos je šesti sa 21 pobedom i 15 poraza, a Barselona je osma sa 20 pobeda i 16 poraza.
U sledećem kolu, Panatinaikos će gostovati Valensiji, dok će Barselona u goste Monaku.
Košarkaši Bajerna su na gostujućem terenu u Bolonji pobedili Virtus 85:80 (23:16, 20:27, 23:15, 19:22).
Bajern je na 14. mestu sa 16 pobeda i 10 poraza, a Virtus je na 17. poziciji sa 13 pobeda i 23 poraza.
Virtus će u narednom kolu dočekati Baskoniju.