Košarkaši Valensije su kao domaćini pobedili Milano 102:96 (27:24, 24:30, 27:29, 24:13).

Valensiju su predvodili Žan Montero sa 25, Branku Badio sa 20 i Kameron Tejlor sa 16 poena.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kod Milana bolji od ostalih bili su Armoni Bruks sa 20 i Zek Ledej sa 16 poena.

Valensija je druga sa skorom 23/13, a Milano je na 13. mestu sa 17 pobeda i 19 poraza.

Milano će u narednom kolu dočekati Bajern.

Košarkaši Panatinaikosa pobedili su večeras na gostujućem terenu Barselonu 93:79 (27:23, 28:15, 25:11, 13:30), u 36. kolu Evrolige.

Najefikasniji kod Panatinaikosa bio je Džedi Osman sa 21 poenom, a pratili su ga Kendrik Nan i Najdžel-Hejs Dejvis sa po 14, Kostas Slukas sa 12 i Matijas Lesor sa 10 poena.

Kod Barselone su se izdvojili Đoel Para sa 18 i Majls Noris sa 15 poena.

Panatinaikos je šesti sa 21 pobedom i 15 poraza, a Barselona je osma sa 20 pobeda i 16 poraza.

U sledećem kolu, Panatinaikos će gostovati Valensiji, dok će Barselona u goste Monaku.

Košarkaši Bajerna su na gostujućem terenu u Bolonji pobedili Virtus 85:80 (23:16, 20:27, 23:15, 19:22).

Bajern je na 14. mestu sa 16 pobeda i 10 poraza, a Virtus je na 17. poziciji sa 13 pobeda i 23 poraza.

Virtus će u narednom kolu dočekati Baskoniju.