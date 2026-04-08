Pobeda nad Parizom u 36. kolu Evrolige došla je kao melen na ranu Crvenoj zvezdi posle neuspeha u večitom derbiju sa Partizanom.

Crveno-beli su upisali 20. trijumf i sada sa Barselonom dele osmo i deveto mesto na tabeli.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga

Dva kola pre kraja ligaškog dela i dalje su u opticaju mnogobrojne mogućnosti, kako ona da se Zvezda plasira u Top 6 i tako izbegne plej-aut, tako i ona da ispadne iz doigravanja.

Ono što je sada jasno jeste da Zvezda drži u svojim rukama plasman u doigravanje, dok joj je za Top 6 potreban i dobar scenario u drugim utakmicama.

Naravno, ni sedmo mesto možda ne bi bilo toliko loše, jer donosi prednost domaćeg terena u plej-inu i mogućnost da se pobedom ekipa plasira u četvrtfinale.

Tačniji uvid u kombinatoriku biće jasniji posle preostalih utakmica u 36. kolu, odnosno rezultata u francuskom derbiju između Monaka i Asvela.

Monako trenutno ima pobedu manje, jednako kao i Dubai.

Zanimljiva je, međutim, i borba za Top 6. Jasno je da 23 pobede garantuju direktan plasman u doigravanje. Moguće je i sa 22 pobede, ali će zavisiti od krugova i međusobnog učinka.

Gledajući trenutno stanje na tabeli matematički sa 22 pobede može da završi sedam ekipa Hapoel, Real Madrid, Panatinaikos, Žalgiris, Barselona, Crvena zvezda i Monako. Sa tim da krug može da se stvori od maksimalno šest ekipa, pošto u isto vreme Barselona i Monako ne mogu da imaju 22 pobede.

Trenutno je šesti Panatinaikos sa 21. pobedom, koliko ima i sedmoplasirani Žalgiris.

Dakle, Zvezda bi pobedom na gostovanjima Asvelu i Realu mogla maksimalno da stigne do 22 pobede, koliko trenutno imaju Hapoel i Real. uz dodatak, da Izraelci imaju meč manje, odnosno gostovanje Makabiju.

Ukoliko bi Real izgubio u Istanbulu od Fenerbahčea, potom i od Zvezde, crveno-beli bi imali 2:0 protiv Madriđana. (trenutno 1:0, +15)

Dobra vest je da četa Saše Obradovića ima bolji međusobni učinak protiv Panatinaikosa (1:1, +10), ali loša vest da je Žalgiris daleko bolji (1:1, -23). Zato bi trebalo izbeći Žalgiris u bilo kom krugu. Litvanci u narednom kolu gostuju Partizanu, a potom dočekuju Pariz. Panatinaikos gostuje Valensiji, a zatim dočekuje Efes.

Barselona je, pored Žalgirisa, takođe klub koji Zvezda treba da izbegne u eventualnom krugu, pošto Španci imaju 2:0 u međusobnom skoru. "Blaugrana" u preostala dva kola gostuju Monaku i dočekuju Bajern.

Ono što Zvezdi nikako ne odgovara je i pobeda Dubaija u Kaunasu protiv Žalgirisa. ABA ligaš je prišao na jednu pobedu od Zvezde. Do kraja ima dve utakmice na domaćem terenu, uslovno rečeno, pošto igra u Sarajevu, a dočekuje Efes i Valensiju. Ne valja iz razloga što Dubai ima plus 13 protiv Zvezde u međusobnim utakmicama.

Ne treba zaboraviti ni da Zvezda protiv Monaka ima 2:0.

Dakle, Zvezda nije izgubila sve šanse da se plasira u Top 6, ali realno rečeno one nisu visoke. Preduslov je da Zvezda dobije obe utakmice do kraja i sa 22 pobede izbegne krug sa Žalgirisom i Barselonom.