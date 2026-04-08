- Mario danas počinje normalno da trenira sa ekipom. Očekujemo da u narednom periodu bude spreman i da zaigra - rekao je Penjaroja 26. marta.

Nije stigao Nakić još da upiše prve minute posle povrede, moraće još malo da sačeka pre izlaska na teren, a mi ćemo vas u nastavku teksta podsetiti na njegovu životnu priču koja je više nego zanimljiva.

Mario Nakić, životna priča

Mario Nakić je rođen u Beogradu, otac mu je bivši košarkaš Ivo Nakić, a njegova majka je Zorica Desnica, bivša verenica nekadašnjeg jugoslovenskog tenisera Slobodana "Bobe" Živojinovića. Slavni sportista bio je bio je u ljubavi sa Zoricom pre braka sa Lepom Brenom.

U toj vezi dobio je sina Filipa, danas zvučno ime u srpskoj muzici i suprug regionalno popularne Aleksandre Prijović!

Zorica je odrasla u Beogradu, gde je pohađala Osnovnu školu, Petu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet, a pre romanse sa Živojinovićem nije bila poznata široj javnosti.

Ipak, ljubav sa jednim od najpoznatijih jugoslovenskih sportista dovela je Zoricu na naslovne strane, pa je sa suprugom Bobom i sinom filipom pozirala čak i za sportski magazin Tempo.

Boba i Zorica su u avgustu 1985. godine dobili sina Filipa, ali kada je čitava Jugoslavija očekivala da će to biti jedan od najzanimljivijih parova u zemlji, došlo je do raskida. Zorica se preselila u SAD i povukla iz javnog života u koji se nije vraćala čak ni nakon što je upoznala Ivan Nakića, sa kojim je dobila sina Marija i ćerku Ivu. Ipak ,ponovo se pojavila u medijima kada se njen stariji sin Filip ženio pevačicom Aleksandrom Prijović u junu 2018. godine.

Filip i Mario su polubraća po majci, a danas su u izuzetno dobrim odnosima i često se na društvenim mrežama mogu videti njihove zajedničke fotografije. Dolaskom u Beograd mladi Nakić imao bi još više prilike da provodi vreme uz porodicu i prijatelje, pošto je odrastao u glavnom gradu Srbije pre nego što ga je košarkaška karijera odvela u Španiju.

Svojevremeno je baš u toj zemlji njegov otac Ivo ostvario velike uspehe u dresu Partizana sa kojim je osvojio treću evropsku titulu, nakon dve u dresu Cibone. Hrvatski košarkaš Ivo Nakić bio je deo najslavnije generacije beogradskih crno-belih koju je legendarni Željko Obradović predvodio odmah nakon završetka igračke karijere. Zbog sankcija međunarodne zajednice, Partizan je drugo kolo kvalifikacija protiv Solnoka odigrao na gostujućem terenu, grupnu fazu igrao je u Fuenlabradi, a jedini meč pred svojim navijačima bio je protiv Knora iz Bolonje u četvrtfinalu.

Nakić je tokom ratne 1992. godine osvojio najveći evropski trofej sa Partizanom trijumfom na F4 u Istanbulu, što u Hrvatskoj nije prihvaćeno sa oduševljenjem. Video je to i nekoliko meseci kasnije, kada se vratio u Cibonu - gde su mu čak i navijači njegovog tima zviždali pri svakom kontaktu sa loptom. "Zbog sankcija je Partizan kao domaćin igrao u Španiji. Rekao sam sam sebi da ću da odigram tih par meseci i onda da odem. Imao sam 1991. ponudu da idem, ali sam tamo dobio pravu priliku, napravio karijeru, pa sam hteo da budem korektan prema klubu", prisetio se Ivo i dodao kako je izgledalo kad se vratio u Zagreb: "Prva dva meseca sedeo sam u Amadeusu. Niko nije sa mnom hteo ni kafu da popije. Momci su u svlačionici prema meni bili super, ali nakon treninga nisu želeli da se druže. Ne zameram im, danas smo svi dobri."

Bile su to izuzetno turbulente godine, a košarkaši Partizana su nekoliko godina ranije govorili o nacionalističkim tenzijama na parketima dvorana zemlje koju je ubrzo zadesio građanski rat. "Ja mislim da su ljudi koji nacionalistički navijaju zalutali u sport. Došao sam iz Cibone, Milićević i Vukićević su iz ove sredine otišli tamo u Zagreb. Iz tog razloga se vidi koliko je ovakvo navijanje besmisleno", rekao je svojevremeno Ivo Nakić za "TV Novosti", a prenosi "Yugopapir".

Na istu temu je novinaru Vanji Buliću svojevremeno pričao i Aleksandar Đorđević, u to vreme prvotimac Partizana. "Nacionalistička divljanja... Šta da kažem? Gadi mi se! Šta čujem na zagrevanju i u poluvremenu na nekim terenima... Pitam se onda gde ja to živim, da li sam normalan kad dozvoljavam tako nešto, što ne prekinem sa sportom. Ne znam koji je to poriv, kakvo je to iskrivljeno shvatanje da kad igraju Cibona i Partizan publika smatra da igraju Hrvati protiv Srba? A tamo igra Danko Cvjetićanin (bivši košarkaš Partizana), a ovde igra Ivo Nakić", rekao je Sale, godinama kasnije preneo "Yugopapir".

Tokom godina nakon igračke karijere Ivo Nakić živeo je u Rijeci, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, često poslom bio vezan za menadžersku agenciju iz SAD u kojoj je počeo da radi pre više od 15 godina... Nekako je uspeo da "pomiri" region, pa je danas često u Beogradu za koji ga vežu i veoma lepe košarkaške uspomene i deo porodice o kojem smo već govorili.

Mario Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića

Sin Mario je svojevremeno birao između reprezentacija Srbije i Hrvatske, a na kraju nije mogao da prelomi. "Pre tri dana sam pričao s Ivom i rekao mi je da ćemo se naći i razgovarati. Priznao mi je da Mario još nije ništa odlučio, ali da je ipak bliže igranju za Srbiju. Tamo se rodio, tamo mu je porodica, prijatelji, za Hrvatsku ga vežu samo letovanja. U kontakt s njim stupili su Saša Đorđević i Predrag Danilović i nagovaraju ga da se odluči za Srbiju", istakao je pre nekoliko godina Veljko Mršić, tadašnji selektor Hrvatske.

Tu priču potvrdio je i tadašnji potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Igor Rakočević, a oglasio se i Aleksandar Đorđević. Reakciju je objavio na Tviteru. "Šta bude odlučio i kada se bude odlučio, siguran sam da će mladi igrač Mario Nakić to javno i reći. Ovako se samo navijački 'prevode' naši familijarni, prijateljski odnosi i lepo Mariovo vaspitanje. Na pogrešan način se svi zajedno borimo za njega u interesu srpske košarke nadajući se da će jednog dana, između ostalog i zbog razumevanja i ljubaznosti svih nas i naše javnosti, Mario odlučiti da igra za našu reprezentaciju, mi čekamo i dalje", napisao je Đorđević.

Prethodnih godina o njemu su veoma aktivno pisali i srpski i hrvatski mediji, gde je nazivan "Hrvatom koliko i Srbinom".

Sam košarkaš je samo jednom rečenicom dovoljno rekao o svojoj košarkaškoj budućnosti u reprezentaciji. "Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Zabranili su mi iz Reala. Da, odlučio sam za koga ću igrati, ali objaviću to kad dođe vreme", ispričao je Mario dok je bio član španskog tima.

Na kraju je Mario Nakić izabrao Srbiju, a sada će Dušan Alimpijević sasvim sigurno čekati da se as Partizana vrati u trenažni proces i zaigra na visokom nivou za nacionalni tim.

