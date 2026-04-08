- Evroliga se pridružuje srpskoj i svetskoj košarkaškoj zajednici u žalosti povodom smrti legendarnog trenera Duška Vujoševića, koji je preminuo u 68. godini. Evropska i srpska košarka izgubile su jedan od svojih najstrastvenijih umova i najposvećenijih učitelja. Duško Vujošević bio je čovek košarke, mentor i simbol integriteta i posvećenosti igri. Njegov uticaj oblikovao je generacije igrača i trenera, ostavljajući neizbrisiv trag u našem sportu. U ime Evrolige, izražavam najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su imali privilegiju da uče od njega. Njegovo nasleđe živeće na svakom terenu, u svakom timu i u svakom mladom igraču koji nastavlja njegovu ljubav prema košarci - navodi se iz Evrolige.