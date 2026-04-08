HITNA ODLUKA EVROLIGE ZBOG SMRTI DUŠKA VUJOŠEVIĆA! Odmah se oglasili iz elitnog takmičenja!
Povodom smrti Duška Vujoševića (67) oglasila se Evroliga.
Evroliga donela je hitnu odluku po kojoj će se pre početka svih večerašnjih utakmica, ali mečeva 37. kola Evrolige do kraja sedmice održati minut ćutanja povodom smrti legendarnog trenera:
- Evroliga se pridružuje srpskoj i svetskoj košarkaškoj zajednici u žalosti povodom smrti legendarnog trenera Duška Vujoševića, koji je preminuo u 68. godini. Evropska i srpska košarka izgubile su jedan od svojih najstrastvenijih umova i najposvećenijih učitelja. Duško Vujošević bio je čovek košarke, mentor i simbol integriteta i posvećenosti igri. Njegov uticaj oblikovao je generacije igrača i trenera, ostavljajući neizbrisiv trag u našem sportu. U ime Evrolige, izražavam najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su imali privilegiju da uče od njega. Njegovo nasleđe živeće na svakom terenu, u svakom timu i u svakom mladom igraču koji nastavlja njegovu ljubav prema košarci - navodi se iz Evrolige.
