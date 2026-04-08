Đoan Penjaroja analizirao meč u Istanbulu.
Evroliga
PENJAROJA ANALIZIRAO PORAZ U ISTANBULU: U produžetku smo opet zatajili u napadu
Slušaj vest
Košarkaši Partizana poraženi su od Efesa sa 72:79 u meču 36. kola Evrolige.
Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izneo je prve utiske:
"Čestitam Efesu. Dobro smo se nadmetali, ali imali smo problema sa cirkulacijom lopte, pejsingom, izgubljenim loptama, i Efes je to kažnjavao u tranzicijama. U drugom poluvremenu smo igrali bolje, ali u produžetku smo opet zatajili u napadu", rekao je Penjaroja.
Reaguj
Komentariši