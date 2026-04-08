Košarkaši Partizana gostuju Efesu u utakmici 36. kola Evrolige.
PARTIZANU OLAKŠAN POSAO U ISTANBULU: Efes bez trojice igrača protiv crno-belih
Košarkaši Anadolu Efesa imaju kadrovskih problema uoči večerašnjeg okršaja sa crno-belima.
Turski tim će na megdan Partizanu izaći bez trojice izuzetno važnih igrača, što drastično menja odnos snaga na terenu.
Kako je iz kluba poručeno, na parketu se neće naći Saben Li (povreda oka), Isaja Kordinije (povreda kolena) i Jorgos Papajanis (povreda kolena).
Takođe, vredi pomenuti da je Šejn Larkin pod znakom pitanja za večerašnji duel, jer su poslednje prognoze bile da se na teren vraća polovinom aprila.
Obe ekipe izgubile su šansu za plasman u razigravanje. Crno-beli imaju skor 15-20, a Efes 10-25.
