ZVEZDA STREPI NAKON POBEDE MONAKA - ČEKA NAS POTPUNA LUDNICA: Ovako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 36. kola!
Košarkaši Partizana poraženi su posle produžetka od Efesa kao gosti rezultatom 79:72 u utakmici 36. kola Evrolige.
Partizan je tako prekinuo seriju od šest uzastopnih pobeda u Evroligi i upisao 21 poraz uz 15 pobeda. Efes je sada na skoru 11-25
Ovaj meč odigran je u senci smrti legendarnog trenera Partizana Duška Vujoševića koji je preminuo u 68. godini života.
U drugom meču ove večeri Monako je savladao Asvel rezultatom 81:76.
Ovom pobedom, Monako je zakomplikovao posao i Zvezdi, koja i dalje strepi kada je u pitanju bitka za najboljih deset dva kola pre kraja.
Monako se ovom pobedom izjednačio sa Zvezdom i sada ima skor od 20 pobeda i 16 poraza, pa je odmakao Dubaiju, koji ima pobedu manje, kao i Makabiju, koji ima dve pobede manje, ali i meč manje u odnosu na ostale ekipe.
Sada je i jasno da će u poslednja dva kola da se vodi bitka između sedam ekipa za mesto koje vodi u Top 10, nije siguran ni Panatinaikos, koji je sa skorodm 21-15 na šestom mestu.
Zvezda u poslednja dva kola ima dva gostovanja, najpre gostuje Asvelu već u petak, a zatim Real Madridu narednog četvrtka 16. aprila.
Evo kako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 36. kola.
Пласман обезедио Sofascore