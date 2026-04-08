Slušaj vest

Partizan je tako prekinuo seriju od šest uzastopnih pobeda u Evroligi i upisao 21 poraz uz 15 pobeda. Efes je sada na skoru 11-25

Ovaj meč odigran je u senci smrti legendarnog trenera Partizana Duška Vujoševića koji je preminuo u 68. godini života.

U drugom meču ove večeri Monako je savladao Asvel rezultatom 81:76.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ovom pobedom, Monako je zakomplikovao posao i Zvezdi, koja i dalje strepi kada je u pitanju bitka za najboljih deset dva kola pre kraja.

Monako se ovom pobedom izjednačio sa Zvezdom i sada ima skor od 20 pobeda i 16 poraza, pa je odmakao Dubaiju, koji ima pobedu manje, kao i Makabiju, koji ima dve pobede manje, ali i meč manje u odnosu na ostale ekipe.

Sada je i jasno da će u poslednja dva kola da se vodi bitka između sedam ekipa za mesto koje vodi u Top 10, nije siguran ni Panatinaikos, koji je sa skorodm 21-15 na šestom mestu.

Zvezda u poslednja dva kola ima dva gostovanja, najpre gostuje Asvelu već u petak, a zatim Real Madridu narednog četvrtka 16. aprila.

Evo kako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 36. kola.





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore