Ekipu iz Kneževine do pobede je vodio Metju Strazel sa 22 poena, uz šest asistencija, Eli Okobo je zabeležio dabl-dabl učinak sa 16 poena i 10 skokova, uz osam asistencija, dok je Nikola Mirotić postigao 14 poena.

U ekipi Asvela bolji od ostalih je bio Brajan Angola sa 26 poena, pet asistencija i četiri skoka, a Šekil Herison je dodao 22 poena, uz tri asistencije.

Monako je prekinuo niz od dva vezana poraza i sada se nalazi na osmom mestu Evrolige sa skorom 20/16, dok je Asvel na poslednjem, 20. mestu, sa osam pobeda i 28 poraza.

U sledećem kolu Monako dočekuje Barselonu, a Asvel u Vilerbanu igra protiv Crvene zvezde.

(Beta)