Olimpijakos je na svom terenu pobedio Real Madrid da 102:88, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Dorsi.

On je postigao 37 poena, uključujući sedam trojki iz 12 pokušaja, i upisao pet asistencija, dve ukradene lopte i jedan skok, što mu je donelo indeks korisnosti 43.

Dorsija u ovom kolu po učinku sledi saigrač Saša Vezenkov, koji je na istoj utakmici sakupio 35 indeksnih poena.

Tajler Dorsi

Iza njih dvojice su bili Čima Moneke iz Crvene zvezde i Elajdža Brajant iz Hapoela sa indeksom 32, dok su košarkaš Valensije Žan Montero i Metju Strazel iz Monaka sakupili po 31 indeksni poen.

Dorsi je bio i najbolji strelac ovog kola sa 37 poena, igrač Monaka Eli Okobo je bio najbolji skakač sa deset skokova, dok je najviše asistencija - 14 - upisao košarkaš Zvezde Kodi Miler Mekintajer.