"KALKULACIJE ME NE ZANIMAJU" Obradović zagrmeo pred meč sa Asvelom! Trener Zvezde otkrio šta je najvažnije, Delije će oduševiti ove reči!
Košarkaši Crvene zvezde sutra od 20.45 gostuju Asvelu u pretposlednjem kolu Evrolige, a pred ovaj meč očekivanja je izneo trener crveno-belih Saša Obradović.
"Moramo da imamo istu koncentraciju i protiv 'slabijeg' protivnika", kazao je Obradović pred put u Francusku.
Obradović se osvrnuo na neke prethodne kikseve Zvezde protiv slabijih rivala.
"Pokazivali smo određene slabosti u prošlosti u tim slučajevima. Mislim da smo i naučili neke lekcije, da niko ne sme da se potceni, posebno u eliminacionim utakmicama. Ovaj poslednji meč Asvela protiv Monaka uopšte nije merilo kako će igrati protiv nas. Znam da su kod kuće mnogo bolji. Drugačije su orijentisani, mnogo mobilniji fizički, trče više pred svojom publikom koja stvarno pravi fenomenalnu atmosferu kroz istoriju. U odnosu na jučerašnju utakmicu (Monako) sigurno će biti drugačiji. Vratio se i Ertel koji je glavni kreator iz pik-en-rol igre i Ndiaje koji ima fizičke predispozicije za tri različite pozicije i može da bude problem", dodao je trener Zvezde.
Obradović ističe da ga kalkulacije ne zanimaju.
"Ja uopšte ne gledam rezultate, niti me zanimaju bilo kakve kalkulacije. Najvažnije je da se pobedi. Čak i u toku utakmice – ali ne ove – ako ne što bude bilo, mora samo da se razmišlja o meču", podvukao je Obradović.