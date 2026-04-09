Ognjen Dobrić i Čima Moneke posle poraza u derbiju Evrolige od Partizana

Preostalo je još dva kola do završetka regularnog dela takmičenja u Evroligi.

Vidi galeriju

Zvezda ulazi u samu završnicu sa realnim šansama da izbori mesto u plej-inu, a ipak samo teoretskim direktan plasman u najboljih 6, tj. plej-of.

Posle odigranog 36. kola, beogradski tim se nalazi u izjednačenoj grupi ekipa sa skorom 20-16, zajedno sa Monakom i Barselonom, ali trenutno zauzima devetu poziciju zbog nepotpunog kruga između ova tri tima.

Upravo se Monako i Barselona sastaju u narednom kolu i rasplet će delimično zavisiti i od njihovog međusobnog duela koji je na programu u petak.

Korak ispred nalaze se Panatinaikos i Žalgiris sa po 21 pobedom, ali zbog slabijeg međusobnog skora protiv litvanskog predstavnika, Zvezdine šanse da se domogne plej-ofa su minimalne.

Ipak, situacija ispod crte ide na ruku crveno-belima. Dubai sa 19-17 i Makabi Tel Aviv sa 18-17 zaostaju, pa tim sa Malog Kalemegdana drži sudbinu u svojim rukama, uz oprez zbog potencijalnog zatvaranja kruga sa konkurentima.

Do kraja ligaškog dela, Crvena zvezda najpre gostuje Asvelu, a zatim i Real Madridu. Prema trenutnim projekcijama, jedna pobeda mogla bi da bude dovoljna za plasman u plej-in, iako to još uvek ne predstavlja sigurnu kartu.

Dodatnu dimenziju borbi daje i raspored u plej-inu – plasman na sedmo ili osmo mesto donosi drugu šansu, dok pozicije devet i deset znače da nema prostora za grešku.

Prema analizi superkompjutera, Zvezda trenutno ima čak 76 odsto šansi da se domogne plej-ina.

U istom proračunu, Monako i Barselona stoje još bolje sa 91, odnosno 84 odsto, dok Dubai ima 16, a Makabi 35 procenata.

Na procene utiče i činjenica da izraelski tim ima zaostali meč protiv Hapoela, koji bi mogao dodatno da zakomplikuje situaciju.

Već naredni duel u Francuskoj mogao bi da bude ključan – eventualni trijumf nad Asvelom otvorio bi vrata plej-ina već kolo pre kraja i značajno olakšao završnicu sezone.