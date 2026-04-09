Košarkaši Crvene zvezde gostuju Asvelu u utakmici 37. kola Evrolige.
POZNATO KO SUDI ZVEZDI U MEČU ODLUKE: Određeni arbitri za duel sa Asvelom!
Zvezda je pod imperativom pobedfe ukoliko želi plasman u top 10 i crveno-beli protiv fenjeraša Evrolige bukvalno nemaju prava na grešku.
Crvena zvezda - Pariz, Evroliga
Sada su poznati i arbitri za ovaj meč.
Glavni sudija biće Emilio Perez kome će pomagati sunarodnik Karlos Kortes i Adar Per iz Izraela.
I u prošlom kolu Španac je delio pravcu crveno-belima. Bio je to Huan Karlos Garsija, a Zvezda je slavila protiv Pariza.
Utakmica se igra u petak u Vilerbanu sa početkom u 20.45 časova.
