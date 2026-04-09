Slušaj vest

Olimpijakos je tako potvrdio prvu poziciju na tabeli Evrolige.

Evroliga 2025/26

Klub iz Pireja je upisao i 25 pobedu uz 12 poraza i vrlo blizu je pol pozicije pred plej-of.

Hapoel je doživeo 14 poraz uz 22 pobede.

Hapoel ima meč manje i do kraja regularnog dela gostuje Makabiju i Monaku.

Ovaj rezultat ide u prilog Crvenoj zvezdi koja bi teoretski mogla da pretekne Izraelce u naredna dva meča.

Za to je potrebno da crveno-beli slave na gostovanjima u Vilerbanu i Madridu, a Hapoel izgubi preostala dva meča.

Crveno-beli imaju bolji međusobni skor i bili bi u tom slučaju ispred Hapoela na tabeli.

Ne propustiteEvroligaSVI STREPE U HAPOELU! MICIĆ HITNO OTPUTOVAO U MINHEN! Srpski as povredio koleno, završnica sezone pod znakom pitanja...
Vasilije Micić u dresu Hapoela iz Tel Aviva
EvroligaLUDNICA U SOFIJI - ATAMAN DOŽIVEO NOVI UDARAC: Hapoel nakon velikog preokreta srušio Panatinaikos
Ergin Ataman, Matijas Lesor
Evroliga"NEPRISTOJNA PONUDA" JE SPREMNA! Itudisu se klupa ozbiljno drma - Hapoel već krenuo u ofanzivu na poznatog trenera!
Oded Kataš
EvroligaREAL GAZI I U PRAZNOJ ARENI: Hapoel rutiniran u Madridu
Vasilije Micić

Umalo tuča na meču Novog Pazara i Partizana  Izvor: Arena Sport