Olimpijakos je tako potvrdio prvu poziciju na tabeli Evrolige.

Klub iz Pireja je upisao i 25 pobedu uz 12 poraza i vrlo blizu je pol pozicije pred plej-of.

Hapoel je doživeo 14 poraz uz 22 pobede.

Hapoel ima meč manje i do kraja regularnog dela gostuje Makabiju i Monaku.

Ovaj rezultat ide u prilog Crvenoj zvezdi koja bi teoretski mogla da pretekne Izraelce u naredna dva meča.

Za to je potrebno da crveno-beli slave na gostovanjima u Vilerbanu i Madridu, a Hapoel izgubi preostala dva meča.

Crveno-beli imaju bolji međusobni skor i bili bi u tom slučaju ispred Hapoela na tabeli.