Košarkaši Hapoela poraženi su od Olimpijakosa u utakmici 37. kola Evrolige rezultatom 85:89.
EVROLIGA
ZVEZDI STIGLE DOBRE VESTI IZ SOFIJE: Olimpijakos srušio Hapoel - evo šta to znači za crveno-bele!
Olimpijakos je tako potvrdio prvu poziciju na tabeli Evrolige.
Klub iz Pireja je upisao i 25 pobedu uz 12 poraza i vrlo blizu je pol pozicije pred plej-of.
Hapoel je doživeo 14 poraz uz 22 pobede.
Hapoel ima meč manje i do kraja regularnog dela gostuje Makabiju i Monaku.
Ovaj rezultat ide u prilog Crvenoj zvezdi koja bi teoretski mogla da pretekne Izraelce u naredna dva meča.
Za to je potrebno da crveno-beli slave na gostovanjima u Vilerbanu i Madridu, a Hapoel izgubi preostala dva meča.
Crveno-beli imaju bolji međusobni skor i bili bi u tom slučaju ispred Hapoela na tabeli.
