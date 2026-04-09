Fenerbahče je nastavio seriju loših rezultata. Donedavno suvereni lider Evrolige doživeo je novi poraz i sada ima učinak 23- 14 i više mu ni direktan plasman u plej-of nije siguran.

Evroliga 2025/26

Za Real je ovo jako važna pobeda, kraljevski klub sad ima učinak 23 -14, isto kao i Fenerbahče uz bolji međusobni skor Madriđana.

Ovaj rezultat nikako ne odgovara Crvenoj zvezdi, koja više nema ni teoretskih šansi da stigne "kraljevski" klub.

Zvezda trenutno ima skor 20-16. Najpre gostuje Asvelu, a u poslednjem kolu gostuje Real Madridu.

Da je Real izgubio crveno-beli bi sa dve pobede zbog boljeg međusobnog skora bili bolji od "kraljevskog kluba".

Fenerbahče u poslednjem kolu gostuje Asvelu.

