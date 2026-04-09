Košarkaši Fenerbahčea poraženi su od Real Madrida na svom terenu rezultatom 69:74 u utakmici 37. kola Evrolige.
LOŠE VESTI ZA ZVEZDU IZ ISTANBULA: Real posle preokreta srušio prvaka Evrope - evo šta to znači za crveno-bele!
Fenerbahče je nastavio seriju loših rezultata. Donedavno suvereni lider Evrolige doživeo je novi poraz i sada ima učinak 23- 14 i više mu ni direktan plasman u plej-of nije siguran.
Za Real je ovo jako važna pobeda, kraljevski klub sad ima učinak 23 -14, isto kao i Fenerbahče uz bolji međusobni skor Madriđana.
Ovaj rezultat nikako ne odgovara Crvenoj zvezdi, koja više nema ni teoretskih šansi da stigne "kraljevski" klub.
Zvezda trenutno ima skor 20-16. Najpre gostuje Asvelu, a u poslednjem kolu gostuje Real Madridu.
Da je Real izgubio crveno-beli bi sa dve pobede zbog boljeg međusobnog skora bili bolji od "kraljevskog kluba".
Fenerbahče u poslednjem kolu gostuje Asvelu.
