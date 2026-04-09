Košarkaši Valensije savladali su Panatinaikos kao domaćini rezultatom 102:84 u utakmici 37. kola Evrolige.
SJAJNE VESTI ZA ZVEZDU IZ VALENSIJE: Crveno-beli mogu da završe ispred moćnog Panatinaikosa - Atamanov tim potpuno razbijen!
Valensija je ovom pobedom izbila na drugo mesto sa učinkom 24-13 i minimalno obezbedila plasman u plej-of.
Evroliga 2025/26
Panatinaikos je porazom zakomplikovao svoje šanse za direktan plasman među šest najboljih na kraju regularnog dela.
Tim Ergina Atamana sada ima skor 21-16 i veliko je pitanje na kom će mestu završiti.
Poraz Panatinaikosa odgovara i Crvenoj zvezdi koja će u slučaju da savlada dva preostala rivala zbog boljeg međusobnog skora biti ispred Panatinaikosa.
Podsetimo Zvezda koji ima učinak 20-16, u poslednja dva kola gostuje Asvelu i Real Madridu.
Panatinaikos dočekuje Efes u poslednjem kolu.
