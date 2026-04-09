Košarkaši Pariza savladali su Makabi rezultatom 113:80 u utakmici 37. kola Evrolige.
MAKABI VIŠE NE MOŽE NIŠTA CRVENOJ ZVEZDI! Debakl "Ponosa Izraela" u Parizu - fantastična vest za crveno-bele!
Ovo je fantastična vest za ekipu Crvene zvezde koju Makabi više ne može da pretekne na tabeli.
Crvena zvezda - Makabi
Ponos Izraela sad ima skor 18-18 i dva meča do kraja takmičenja. Dočekaće Hapoel u zaostalom meču, a u poslednjem kolu i Virtus u Beogradu.
Međutim čak i da zabeleži obe pobede, a Zvezda dva poraza, crveno-beli su ispred zbog boljeg međusobnog skora sa izraelskim velikanom.
Sad Zvezda u najgorem slučaju može da bude 11 na tabeli - prva ispod linije koja vodi u plej-in.
