"Dule Vujošević je legenda srpske i evropske košarke, a posebno Partizana. Sreda je bila tužan dan za porodicu Partizana, a pre svega za njegovu porodicu. On je velika legenda i izuzetan trener, primer svim novim generacijama. Moje iskreno saučešće njegovoj porodici. Jasno je da će na sutrašnjoj utakmici navijači Partizana pre svega želeti da mu odaju poštovanje, možda i više nego što će pažnja biti usmerena na samu utakmicu. On to apsolutno zaslužuje", rekao je Penjaroja, navodi se na sajtu Partizana.

Legendarni trener Partizana Duško Vujošević umro je u sredu u 68. godini posle duge i teške bolesti.

"On zaslužuje da mu cela porodica Partizana, svi navijači i svi ljudi okupljeni oko kluba ukažu veliko poštovanje", naveo je Penjaroja.

Partizan će u petak od 20.30 u Beogradskoj areni igrati protiv Žalgirisa, utakmicu 37. kola Evrolige.

"Sa druge strane, pred nama je veoma zahtevna utakmica. Jasno je da nam nije lako da iznesemo ritam poslednjih nekoliko mečeva, posebno zbog problema koje imamo sa visokim igračima. Nije to dobra situacija za nas, ali ekipa želi da sutra odigra dobru utakmicu. Naravno da tim pamti meč protiv Žalgirisa u Kaunasu, ali sutra nas čeka nova utakmica. To je veoma važan meč za nas i, posle dva poraza, želimo da ponovo reagujemo na pravi način, da budemo konkurentni i da se vratimo pobedama", rekao je Penjaroja.

"Tačno je da smo izgubili poslednje dve utakmice, ali je isto tako tačno da smo samo pre nedelju dana pobeđivali i igrali dobro. Sada je najvažnije da pokušamo da se odmorimo koliko je moguće, iako za to nema mnogo vremena. Sutra je nova prilika da odigramo dobar meč, budemo konkurentni i pokažemo našim navijačima da želimo ponovo da se borimo na pravi način", dodao je on.

Košarkaš Partizana Aleksa Radanov rekao je da je Vujošević mnogo uticao na njega iako nisu sarađivali.

"Pre svega još jednom bih izjavio saučešće porodici Vujošević. Dule je legenda srpske košarke i šire. Veliki uticaj je napravio na Partizan. Takođe, na mene je isto uticao, iako nisam igrao za njega, ali kao mlađi sam pratio utakmice i mogu da kažem da sam ga oduvek poštovao", naveo je on.

"Sigurno da je nas sve pogodilo ovo, kao i navijače i ljubitelje njegovog lika i dela. Imamo i obavezu da odigramo još bolje utakmicu, a sigurno će biti i emotivno. Prva utakmica protiv Žalgirisa je bila veoma loša. Tada se tim nalazio u teškoj situaciji i bilo je velikih promena, tako da je i to sigurno uticalo. Moramo da odigramo sutra mnogo bolju utakmicu", dodao je Radanov.

Posle 36 kola Partizan na 15. mestu ima 15 pobeda i 21 poraz, a Žalgiris je sedmi sa 21 pobedom i 15 poraza.

(Beta)