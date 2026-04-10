Košarkaški spektakl u Beogradskoj Areni.
Evroliga
SPECIJALAN DAN ZA GROBARE: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Žalgiris
Slušaj vest
Košarkaši Partizana igraju protiv Žalgirisa meč 37. kola Evrolige.
Televizijski prenos ovog duela obezbeđen je na kanalu Arena Sport, dok tekstualni možete pratiti na našem sajtu.
KK Budućnost, KK Partizan, ABA liga Foto: KK Budućnost / Filip Roganović
Posle 36 kola Partizan na 15. mestu ima 15 pobeda i 21 poraz, a Žalgiris je sedmi sa 21 pobedom i 15 poraza.
Inače, ovo će biti prva utakmica Partizana otkako je preminuo legendarni trener ovog kluba Duško Vujošević, te se očekuje da će mu Grobari priprediti specijalan oproštaj.
Reaguj
Komentariši