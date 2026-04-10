Košarkaši Crvene zvezde gostuju Asvelu u utakmici 37. kola Evrolige.
MEČ ODLUKE - ZVEZDA JEDNOSTAVNO MORA DA POBEDI: Evo gde možete pratiti prenos meča Asvel -Crvena zvezda!
Zvezda se nalazi u žestokoj borbi za plasman u top 10 i na ovom meču jednostavno mora da pobedi.
Crvena zvezda - Pariz, Evroliga
Crveno-beli trenutno imaju skor 20-16 i mogu da završe na tabeli od pete do 12 pozicije, u zavisnosti od ishoda predstojeće dve utakmice i naravno ostalih rezultata.
Asvel je davno otpisan, nalazi se na začelju Evrolige sa svega osam pobeda, ali to ne znači da će crveno-beli imati lak posao. Naprotiv.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni meč prenosa i sva najbitnija dešavanja na našem sajtu.
Meč u Vilerbanu počinje u 20.45 časova.
