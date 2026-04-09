Odigrano je prvih pet mečeva 37. kola Evrolige.
POTPUNA LUDNICA - ZVEZDINE ŠANSE SVE VEĆE: Real pokvario idealno veče za crveno bele! Ovako trenutno izgleda tabela Evrolige...
Naravno ono što ljubitelje košarke u Srbiji najviše zanima su rezultati direktnih rivala Crvene zvezde u borbi za razigravanje i plasman u makar top 10.
Crvena zvezda - Pariz, Evroliga
Stigle su uglavnom dobre vesti.
Olimpijakos je srušio Hapoel, Valensija razbila Panatinaikos, a Pariz demolirao Makabi.
Jedina loša vest stigla je iz Istanbula gde je Real posle preokreta savladao Fenerbahče.
Pogledajte kako trenutno izgleda tabela Evrolige.
Podsetimo Zvezda u petak gostuje Asvelu, a u poslednjem kolu ide na noge Realu u Madridu.
