Slušaj vest

Panatinaikos je u Španiji izgubio rezultatom 102:84 u 37. kolu Evrolige. Bila je to veoma važna utakmica kada je reč o borbi za Top 6, odnosno direktan plasman u plej-of ovog takmičenja.

Grčki tim je rezultatski bio lošiji u svakoj od četiri četvrtine, a Valensija je dokazala da je ove sezone spremna na veliki iskorak u evropskom takmičenju, pošto trenutno drži drugu poziciju sa 24 pobede, jednom manje od Olimpijakosa.

1/10 Vidi galeriju Ergin Ataman Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Ergin Ataman je nakon utakmice imao burno obraćanje, a iako je pohvalio publiku i dvoranu u kojoj je utakmica odigrana, imao je i kritiku na račun domaćina.

"U Valensiji je vreme u ovo doba godine neverovatno, a atmosfera u areni je bila sjajna – to je najbolja arena koju sam video do sada. Ali, želeo bih da pozovem novog direktora Evrolige, onog Španca koji pokušava da unapredi ligu i sarađuje sa NBA ligom... Mislim da živi blizu, pa može samo da sedne u auto i dođe da proveri svlačionice", rekao je Ataman i dodao:

"Valensija nam je dala ostavu (magacin) za stručni štab, a to je nepoštovanje prema svim evroligaškim trenerima. To je za mene bilo veliko iznenađenje. Evroliga je veoma važna, kao i njen imidž, a to važi i za trenere. Znam da su se i druge kolege žalile na ovo, ali ništa se nije promenilo. Zato ga pozivam da dođe iz Barselone i vidi situaciju. Treneri Evrolige ne zaslužuju da čekaju u magacinu da bi se presvukli", poručio je turski trener.

Bonus video: