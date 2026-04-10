ŠOU SVETISLAVA PEŠIĆA! Tražio broj telefona zanosnoj novinarki, ona ostala zatečena: "Možeš da dođeš, ako želiš, naravno..."
Košarkaši Bajerna iz Minhena savladali su Olimpiju iz Milana u gostima rezultatom 94:84, a trener Bavaraca, Svetislav Pešić, imao je svoj šou posle utakmice.
Davao je Pešić izjavu zanosnoj novinarki Gaji Akoto i postavio joj je pitanje da li prati Bundesligu. Dobio je srpski trener odgovor od novinarke kako ona pokušava, ali nema vremena da prati i tada je počeo spektakl.
- Ne pratiš Bundesligu? Pa znaš li da je Nemačka svetski šampion i evropski šampion? - postavio je Pešić novo pitanje, pa dodao:
- Pozivam te da dođeš na plej-of. Daj mi svoj broj telefona, ja ću ga dati mojim ljudima u klubu da to organizuju. Ako želiš, naravno - rekao je on uz osmeh.
Gaja Akoto se takođe nasmejala i prihvatila poziv, a ova scena zapalila je društvene mreže. Pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:
BONUS VIDEO: