Slušaj vest

Košarkaši Bajerna iz Minhena savladali su Olimpiju iz Milana u gostima rezultatom 94:84, a trener Bavaraca, Svetislav Pešić, imao je svoj šou posle utakmice.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Davao je Pešić izjavu zanosnoj novinarki Gaji Akoto i postavio joj je pitanje da li prati Bundesligu. Dobio je srpski trener odgovor od novinarke kako ona pokušava, ali nema vremena da prati i tada je počeo spektakl.

- Ne pratiš Bundesligu? Pa znaš li da je Nemačka svetski šampion i evropski šampion? - postavio je Pešić novo pitanje, pa dodao:

- Pozivam te da dođeš na plej-of. Daj mi svoj broj telefona, ja ću ga dati mojim ljudima u klubu da to organizuju. Ako želiš, naravno - rekao je on uz osmeh.

Gaja Akoto se takođe nasmejala i prihvatila poziv, a ova scena zapalila je društvene mreže. Pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:

Olimpija Milano - Bajern
Svetislav Pešić
 BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić dočekan ovacijama od strane navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir