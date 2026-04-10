Crvenu zvezdu očekuju još dve utakmice do kraja ligaškog dela Evrolige, a u njih ulazi bez Jaga Dos Santosa.

Ekipa sa Malog Kalemegdana se nalazi u borbi za Top 10, a odigraće još utakmice protiv Asvela i Real Madrida u gostima. U Francuskoj će igrati u petak od 20.45 časova, a narednog četvrtka od 20.45 u Španiji.

Dos Santos je ove sezone igrao na 25 utakmica Evrolige. U proseku je u igri bio 10.45 minuta, a za to vreme je beležio 2,6 poena, uz 2,2 asistencija po meču.

U ABA ligi je na 18 utakmica imao prosek od 7,8 poena, 4,9 asistencija i 1,7 skokova, na 18,4 minuta po meču.

KK Crvena zvezda se oglasio saopštenjem.

"KK Crvena Zvezda i naš dosadašnji plejmejker Jago Dos Santos sporazumno su u petak raskinuli ugovor.

Obostranim dogovorom, KK Crvena zvezda nema više nikakvih finansijskih obaveza prema brazilskom beku koji je imao ugovor sa klubom do kraja takmičarske sezone 2026-2027. Sa druge strane, Jago Dos Santos je potpuno slobodan u izboru nove sredine.

Jago dos Santos u dresu Crvene zvezde

Jago Dos Santos je u Crvenu zvezdu stigao tokom leta 2023. godine iz nemačkog Ulma. Sa našim klubom u kome je ostavio značajan trag, osvojio je ABA ligu 2024. godine i bio najkorisniji igrač finalne serije plej ofa. U crveno belom dresu osvojio je četiri trofeja: uz ABA ligu, doprineo je i osvajanju dva kupa Radivoj Korać (2024,2025) i srpsko prvenstvo (2024).

Osim velikog doprinosa na parketu, Jago Dos Santos je kao prvi Brazilac u istoriji kluba, ponašanjem van njega i odnosom koji je imao sa našim Zvezdašima, postao važan deo istorije KK Crvena zvezda.

Klub ovom prilikom želi puno sreće, zdravlja i uspeha našem Jagu u daljim izazovima koji mu slede u karijeri", navedeno je na klupskom sajtu.

