"NEKI LJUDI VEROVATNO NISU SHVATILI U KOJI SU KLUB DOŠLI..." Dimitris Janakopulos digao glas posle novog kraha Panatinaikosa: Svi smo dužni...
Panatinaikos je izgubio od Valensije važan meč u borbi za plej-of Evrolige, a ubrzo posle toga oglasio se, sada već po navici, vlasnik "zelenih" Dimitris Janakopulos.
U saopštenju je uputio kritike na račun svoje ekipe.
"Čestitam Valensiji koja igra najbolju košarku u Evroligi. Neki ljudi verovatno nisu shvatili u kakav su klub došli. Imamo najskuplji tim u Evropi i to ne opravdava ovakav stil košarke koji igramo. Svi smo dužni da ne podbacimo i da se izdignemo iznad okolnosti“, poručio je Janakopulos, pa nastavio:
"Pre svega navijači, ali i ja, očekujemo da se ovo promeni u najvažnijem trenutku sezone. U našim rukama je da završimo sezonu na vrhu. U sebi znamo da, ako to zaista želimo, niko ne može da nas pobedi", poručio je Janakopulos.
