Panatinaikos je izgubio od Valensije važan meč u borbi za plej-of Evrolige, a ubrzo posle toga oglasio se, sada već po navici, vlasnik "zelenih" Dimitris Janakopulos.

U saopštenju je uputio kritike na račun svoje ekipe.

Dimitris Janakopulos

"Čestitam Valensiji koja igra najbolju košarku u Evroligi. Neki ljudi verovatno nisu shvatili u kakav su klub došli. Imamo najskuplji tim u Evropi i to ne opravdava ovakav stil košarke koji igramo. Svi smo dužni da ne podbacimo i da se izdignemo iznad okolnosti“, poručio je Janakopulos, pa nastavio:

"Pre svega navijači, ali i ja, očekujemo da se ovo promeni u najvažnijem trenutku sezone. U našim rukama je da završimo sezonu na vrhu. U sebi znamo da, ako to zaista želimo, niko ne može da nas pobedi", poručio je Janakopulos.

Ne propustiteEvroligaJANAKOPULOS SE ZADOVOLJNO SMEŠKA: Panatinaikos već rasprodao sve ulaznice za narednu sezonu!
panathinaikos-crvena zvezda20964.JPG
EvroligaJANAKOPULOSU PUKAO FILM: Gazda Panatinaikosa otpustio nestašnog košarkaša
Rišon Holms
EvroligaOGLASIO SE NAKON PORAZA CRVENE ZVEZDE U ATINI! Dimitris Janakopulos poslao jaku poruku!
MACCABI-PAO-GAME 3_152.JPG
EvroligaLUKA VILDOZA SPOMENUO ZVEZDU, PA SOČNO OPSOVAO! Poslao poruku koja odzvanja među navijačima: Govorio i o Partizanu, Džabariju Parkeru, Janakopulosu...
partizanzvezdaaba-166.jpg

