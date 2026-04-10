Slušaj vest

Tim sa Malog Kalemegdana sporazumno je raskinuo ugovor sa Jagom i o svemu obavestio javnost.

- KK Crvena zvezda i naš dosadašnji plejmejker Jago dos Santos sporazumno su u petak raskinuli ugovor.

Jago dos Santos u dresu Crvene zvezde

Obostranim dogovorom, KK Crvena zvezda nema više nikakvih finansijskih obaveza prema brazilskom beku koji je imao ugovor sa klubom do kraja takmičarske sezone 2026-2027. Sa druge strane, Jago Dos Santos je potpuno slobodan u izboru nove sredine.

Jago dos Santos je u Crvenu zvezdu stigao tokom leta 2023. godine iz nemačkog Ulma. Sa našim klubom u kome je ostavio značajan trag, osvojio je ABA ligu 2024. godine i bio najkorisniji igrač finalne serije plej ofa. U crveno belom dresu osvojio je četiri trofeja: uz ABA ligu, doprineo je i osvajanju dva kupa Radivoj Korać (2024,2025) i srpsko prvenstvo (2024).

Osim velikog doprinosa na parketu, Jago dos Santos je kao prvi Brazilac u istoriji kluba, ponašanjem van njega i odnosom koji je imao sa našim Zvezdašima, postao važan deo istorije KK Crvena zvezda.

Klub ovom prilikom želi puno sreće, zdravlja i uspeha našem Jagu u daljim izazovima koji mu slede u karijeri - navedeno je na klupskom sajtu.

Nije puno trebalo Jagu da nađe novi klub, te će on u nastavku sezone igrati za još jednog evroligaša - Virtus iz Bolonje.

Klub iz Bolonje je na svom X nalogu i zvanično potvrdio ovu vest te je jasno da će Brazilac biti pojačanje za borbu u šampionatu Italije pošto je Virtus ostao bez šansi za narednu rundu Evrolige.

BONUS VIDEO: