IRONIJA SUDBINE SE POIGRALA SA DUŠKOM VUJOŠEVIĆEM: Za ovaj podatak mnogi nisu čuli!
Košarkaši Partizana od 20.30 časova dočekuju Žalgiris u okviru 37. kola Evrolige.
Biće to prva utakmica crno-belih u Beogradu posle smrti Duška Vujoševića, najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba.
Duško Vujošević
Dolazak Žalgirisa ima i simboličan značaj. Sudbina je umešala prste, pa je upravo litvanski klub bio poslednji protiv koga je Vujošević predvodio Partizan u Evroligi.
Bio je četvrti dan aprila 2014. godine. Partizan je slavio rezultatom 77:67. Vujošević je na parket izveo sledeće igrače: Tepić (14 poena), Lovernj (11), Pavlović (8), Dalo, Milutinov (10), Bogdanović (2), Gagić (7), Musli (5), Šalić, Andrić (3), Bezbradica, Bertans (17),
