Košarkaši Dubaija poraženi su od Efesa na svom terenu u Sarajevu rezultatom 68:85 u utakmici 37. kola Evrolige.
DUBAI IZGUBIO - ZVEZDA NA KORAK OD TOP 10: Fantastične vesti za crveno-bele stigle iz Sarajeva!
Ovo je fantastična vest za Crvenu zvezdu jer će u slučaju pobede nad Asvelom u Vilerbanu obezbediti plasman u top 10.
Naime Dubai koji je na 11 mestu na tabeli sada ima skor 19-18, a Zvezda u slučaju pobede odlazi na 21-16 i biće nedostižna kolo pre kraja.
U poslednjem kolu Dubai dočekuje Valensiju, a crveno-beli gostuju Realu.
