Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se danas u finale mastersa u Monte Karlu, pošto je posle dva seta pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 6:1, 6:4.

On je pobedio trećeg igrača na ATP listi posle sad i 23 minuta.

Italijanski teniser - Janik Siner Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

 Siner je do pobede stigao brejkovima u prvom, trećem i sedmom gemu prvog seta i brejkom u 10. gemu drugog seta.

U finalu, Siner će igrati protiv boljeg iz duela Alkaras - Vašero.

Janik Siner i Marijana Veljović Izvor: Eurosport