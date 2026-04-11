JANIK EKSPRES: Siner preko Zvereva brzinski do finala mastersa u Monte Karlu
Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se danas u finale mastersa u Monte Karlu, pošto je posle dva seta pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 6:1, 6:4.
On je pobedio trećeg igrača na ATP listi posle sad i 23 minuta.
Italijanski teniser - Janik Siner Foto: Harry How / Getty images / Profimedia
Siner je do pobede stigao brejkovima u prvom, trećem i sedmom gemu prvog seta i brejkom u 10. gemu drugog seta.
U finalu, Siner će igrati protiv boljeg iz duela Alkaras - Vašero.
