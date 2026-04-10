Košarkaši Monaka savladali su Barselonu rezultatom 93:86 u utakmici 37. kola Evrolige.
LOŠE VESTI ZA ZVEZDU IZ KNEŽEVINE: Monako srušio Barselonu - evo šta to znači za crveno-bele!
Monako nakon ove pobede ima skor 21-16, dok je Barselona sada na učinku 20-17.
Monako - Crvena zvezda
Ova utakmica zanimala je sve navijače Crvene zvezde jer su u pitanju direktni rivali za plasman u razigravanje.
Čini se da rezultat ne ide u prilog Crvenoj zvezdi jer će u slučaju da završi sa učinkom 21-17, biti iza Barselone zbog dva poraza u međusobnim duelima.
Taj epilog trenutno deluje kao najrealniji.
Zvezda trenutno igra sa Asvelom u Francuskoj, a u poslednjem kolu gostuje Realu u Madridu.
Monako u poslednjem kolu dočekuje Hapoel, a Barselona Bajern.
