U aktuelnoj evroligaškoj sezoni, zanimljiv je podatak da Crvena zvezda i Partizan nemaju nijednog igrača među prvih 30 po procentu šuta za tri poena.

Iako oba tima važe za ofanzivno potentne i imaju igrače sposobne da pogode spolja, statistika pokazuje da nijedan pojedinac nije uspeo da se izdvoji u samom vrhu kada je u pitanju preciznost sa distance.

Primera radi, Partizan stoji nešto bolje, pošto je Sterling Braun na 31. mestu, dok Zvezda ni u 50 nema košarkaša po uspešnosti u šutu za tri. Jedini koji odskače u Zvezdi je Džordan Nvora. Svoje mesto, ali na poziciji broj 44. našao je bek crno-belih Dvejn Vašington, stoji na portalu "Basketnews".

Lider u ovom parametru Arnas Butkevičius iz Žalgirisa sa 55,2 posto. Sterling Braun je na 39,68, Nvora ima 35,40, doj je Vašington na 37,69. (uzorak je rađen pred 37. kolo).

Naravno, ovaj podatak može da ukaže na to da se šuterski učinak u oba tima više raspoređuje na veći broj igrača, umesto da postoji jedan izraziti specijalista koji dominira u ovom segmentu igre.

Takođe, može biti posledica većeg broja upućenih šuteva pod pritiskom ili iz težih pozicija, što utiče na procenat realizacije.

