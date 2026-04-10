NAJCRNJI SCENARIO ZA CRVENU ZVEZDU PRED ASVEL! Ako se ovo dogodi, sledi "šut karta" iz plej-ina! Pobeda je već upisana, ali tradicija...
Košarkaši Crvene zvezde gostuju ASVEL-u u 37. kolu Evrolige od 20.45.
Računica je na kolo pre kraja ligaške faze i okršaja sa Real Madridom jasna, pobeda drži Zvezdu u igri za šesto mesto i čuva plej-in poziciju.
Sa druge strane, poraz, uz pobede Dubaija i Monaka znači da Zvezda može da sklizne ispod plej-in crte.
Iako je ASVEL poslednji tim sa svega osam pobeda i 28 poraza, košarkaši Zvezde moraju biti svesni da igraju protiv tima koji skupo prodaje svoju kožu.
ASVEL može svakoga iznenadi, pa je tako ozbiljnost u taboru Zvezde neophodna - uprkos ulozi favorita.
Međutim, Zvezda, u Francuskoj nije pobedila ASVEL u poslednjen dve sezone... u januaru 2024. ASVEL je pobedio Zvezdu sa 100:91, dok je prošle sezone francuski tim ponovo nadigrao crveno-bele - 77:74.
Tačnije, od poslednja četiri gostovanja u Vilerbanu, Zvezda je pobedila samo jednom (sezona 2022/2023).
