HILJADE RUŽA POLETELO NA TEREN ZBOG DULETA: Navijači Partizana na nesvakidašnji način odali počast slavnom treneru
Kažu da su ruže simbol večne ljubavi.
Upravo su ovim cvetom navijači Partizana uoči utakmice sa Žalgirisom zasuli teren u Areni, pokazujući i na ovaj način koliko vole Duška Vujoševića.
Slavni trener, najtrofejniji u istoriji Partizana, preminuo je u sredu 8. aprila u 68. godini.
Vujošević je tokom karijere bio upamćen i po brojnim mudrim izrekama kojima je motivisao svoje igrače, a jedna od upečatljivijih je italijanska "Se son rose, fioriranno", ili u prevodu "Ako su ruže, procvetaće".
"Reč je o konceptu po kojem su u timu igrači koji će biti puno bolji nego sada. Italijani imaju jednu izreku, koja bi mogla da se prevede ovako: 'Ako su ruže - procvetaće'. Ako su u korovu onda neće. Ali, siguran sam da se radi o ružama, tj. talentu", govorio je Vujošević.
Čuveni trener je koristio ovu izreku kao metaforu označavajući da će se nešto što je istinski vredno, kvalitetno ili sudbinski predodređeno, na kraju uspeti i pokazati svoj puni potencijal.