Košarkaši Crvene zvezde obezbedili su doigravanje u Evroligi posle 37. kola.

Asvel - Crvena zvezda

Zvezda je slavila u Francuskoj protiv Asvela sa 106:93 i tako definitivno obezbedila plasman među prvih deset ekipa.

Crveno-beli su sada na učinku 21-16, pa će u poslednjem kolu na gostovanju Realu pokušati da se plasiraju na što bolju poziciju.

Zvezda će poslednje kolo dočekati na sedmom mestu, pošto Monako i Panatinaikos koji imaju isti učinak, imaju lošiji skor sa crveno-belima.

Zvezda može i do šestog mesta. Uslov za to je da Hapoel izgubi od Monaka i Makabija, a da Zvezda pobedi Real u Madridu. 

Tabela Evrolige
Tabela Evrolige

Teoretski, Zvezda može da uđe u krug sa čak još četiri ekipe: Hapoel, Žalgiris, Monako i Panatinaikos.

U međusobnim mečevima Crvena zvezda ovako stoji:

Crvena zvezda - Hapoel 1:1 (+6)
Crvena zvezda - Žalgiris 1:1 (-23)
Crvena zvezda - Monako 2:0
Crvena zvezda - Panatinaikos 1:1 (+10)

Parovi poslednjeg kola: Asvel - Fenerbahče, Makabi - Virtus, Olimpijakos - Olimpija, Partizan - Baskonija, Real Madrid - Crvena zvezda, Žalgiris - Pariz, Monako - Hapoel, Dubai - Valensija, Panatinaikos - Efes, Barselona - Bajern.

Ne propustiteEvroligaPRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA NAKON PLASMANA U TOP 10: Ova utakmica je pokazala da je ovo najbolja Evroliga ikada!
Saša Obradović
EvroligaKATASTROFALNA ČETVRTINA ZVEZDE U VILERBANU: Crveno-beli na "odličnom" putu da sve prospu...
ZVEZDA-PARIS_19.JPG
EvroligaDUBAI IZGUBIO - ZVEZDA NA KORAK OD TOP 10: Fantastične vesti za crveno-bele stigle iz Sarajeva!
Aleksa Avramović, KK Dubai
EvroligaLOŠE VESTI ZA ZVEZDU IZ KNEŽEVINE: Monako srušio Barselonu - evo šta to znači za crveno-bele!
Crvena zvezda Monako Evroliga
EvroligaPOBEDA ZA OVERU PLEJ-IN! Zvezda od sjaja do očaja, Batler spasao crveno-bele i doneo ogroman trijumf nad Asvelom! Sada se lakše diše!
profimedia-1090048693.jpg

Cela Arena plače zbog Duška Vujoševića Izvor: Kurir