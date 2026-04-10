OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE PRED POSLEDNJE KOLO: Zvezda obezbedila doigravanje, a ovo joj je put do Top 6
Košarkaši Crvene zvezde obezbedili su doigravanje u Evroligi posle 37. kola.
Zvezda je slavila u Francuskoj protiv Asvela sa 106:93 i tako definitivno obezbedila plasman među prvih deset ekipa.
Crveno-beli su sada na učinku 21-16, pa će u poslednjem kolu na gostovanju Realu pokušati da se plasiraju na što bolju poziciju.
Zvezda će poslednje kolo dočekati na sedmom mestu, pošto Monako i Panatinaikos koji imaju isti učinak, imaju lošiji skor sa crveno-belima.
Zvezda može i do šestog mesta. Uslov za to je da Hapoel izgubi od Monaka i Makabija, a da Zvezda pobedi Real u Madridu.
Teoretski, Zvezda može da uđe u krug sa čak još četiri ekipe: Hapoel, Žalgiris, Monako i Panatinaikos.
U međusobnim mečevima Crvena zvezda ovako stoji:
Crvena zvezda - Hapoel 1:1 (+6)
Crvena zvezda - Žalgiris 1:1 (-23)
Crvena zvezda - Monako 2:0
Crvena zvezda - Panatinaikos 1:1 (+10)
Parovi poslednjeg kola: Asvel - Fenerbahče, Makabi - Virtus, Olimpijakos - Olimpija, Partizan - Baskonija, Real Madrid - Crvena zvezda, Žalgiris - Pariz, Monako - Hapoel, Dubai - Valensija, Panatinaikos - Efes, Barselona - Bajern.