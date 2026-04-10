Košarkaši Crvene zvezde obezbedili su doigravanje u Evroligi posle 37. kola.

Zvezda je slavila u Francuskoj protiv Asvela sa 106:93 i tako definitivno obezbedila plasman među prvih deset ekipa.

Crveno-beli su sada na učinku 21-16, pa će u poslednjem kolu na gostovanju Realu pokušati da se plasiraju na što bolju poziciju.

Zvezda će poslednje kolo dočekati na sedmom mestu, pošto Monako i Panatinaikos koji imaju isti učinak, imaju lošiji skor sa crveno-belima.

Zvezda može i do šestog mesta. Uslov za to je da Hapoel izgubi od Monaka i Makabija, a da Zvezda pobedi Real u Madridu.

Teoretski, Zvezda može da uđe u krug sa čak još četiri ekipe: Hapoel, Žalgiris, Monako i Panatinaikos.

U međusobnim mečevima Crvena zvezda ovako stoji:

Crvena zvezda - Hapoel 1:1 (+6)

Crvena zvezda - Žalgiris 1:1 (-23)

Crvena zvezda - Monako 2:0

Crvena zvezda - Panatinaikos 1:1 (+10)

Parovi poslednjeg kola: Asvel - Fenerbahče, Makabi - Virtus, Olimpijakos - Olimpija, Partizan - Baskonija, Real Madrid - Crvena zvezda, Žalgiris - Pariz, Monako - Hapoel, Dubai - Valensija, Panatinaikos - Efes, Barselona - Bajern.