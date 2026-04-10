Status Fenerbahčea, Real Madrida i Asvela biće među ključnim tačkama dnevnog reda sastanka planiranog za 14. april.
DA LI JE OVO VELIKA ŠANSA ZA ZVEZDU I PARTIZAN? Evroliga ispituje A licence tri kluba...
Naime liga će proceniti trenutnu situaciju sa licenciranjem ova tri kluba, saznaje "Jurohups".
Crvena zvezda - Partizan večiti derbi
Istovremeno, istražiće mogućnost dodele novih dugoročnih licenci.
Očekuje se da će se razgovarati i o proširenju, a nekoliko timova Evrolige, koji nisu akcionari, pojavljuju se kao glavni kandidati za obezbeđivanje stabilnijeg, dugoročnog statusa u okviru takmičenja.
Podsetimo, prema navodima grčke "Gazete" iz januara, osam ekipa, među njima Crvena zvezda i Partizan, podneli su zahteve za dobijanje "A" licence.
