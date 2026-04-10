Pred košarkašima Crvene zvezde su dva gostovanja u Evroligi, ujedno i poslednja ove sezone u ligaškoj fazi takmičenja.

Zvezda u petak gostuje Asvelu od 20.45, a naredne sedmice ide na noge Real Madridu.

Evroliga, sezona 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kalkulacije i proračuni, kako Zvezda može direktno u plej-of, glavna su tema među navijačima crveno-belih.

Da bi Zvezda ušla direktno u plej-of neophodno je da pobedi preostale dve utakmice, ali i da se poklope određeni rezultati...

Evo i kompletne računice!

* Zvezda pobedi Asvel i Real (2/2)
* Žalgiris pobedi Partizan i Pariz (2/2)
* Valensija pobedi Dubai
* Barselona izgubi od Monaka, pobedi Bajern
* Monako i Makabi pobede Hapoel
* Efes pobedi Panatinaikos

U tom slučaju Zvezda, Monako i Hapoel bi imali po 22 pobede, a u tom krugu crveno-beli imaju najbolji međusobni skor.

Za početak, Zvezda mora da pobedi Asvel od koga je na poslednje četiri utakmice izgubili tri puta u Francuskoj.

Ne propustiteEvroligaDA LI JE OVO VELIKA ŠANSA ZA ZVEZDU I PARTIZAN? Evroliga ispituje A licence tri kluba...
ZVEZDA-PARTIZAN_033.jpg
FudbalDA LI JE STVARNO DOŠAO KRAJ? Svi čekaju konačnu odluku Marka Arnautovića!
Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika
EvroligaNAJCRNJI SCENARIO ZA CRVENU ZVEZDU PRED ASVEL! Ako se ovo dogodi, sledi "šut karta" iz plej-ina! Pobeda je već upisana, ali tradicija...
ZVEZDA-PARIS_19.JPG
EvroligaSUMORNO DELUJE! U ČEMU JE PROBLEM? Crvena zvezda i Partizan bez elitnih šutera - da li su pojačanja neophodna?
zvezda-partizan-aba-derbi-669208.JPG

Delije ovacijama pozdravile Kodija Milera-Mekintajera