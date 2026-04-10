To je to

Pred košarkašima Crvene zvezde su dva gostovanja u Evroligi, ujedno i poslednja ove sezone u ligaškoj fazi takmičenja.

Zvezda u petak gostuje Asvelu od 20.45, a naredne sedmice ide na noge Real Madridu.

Kalkulacije i proračuni, kako Zvezda može direktno u plej-of, glavna su tema među navijačima crveno-belih.

Da bi Zvezda ušla direktno u plej-of neophodno je da pobedi preostale dve utakmice, ali i da se poklope određeni rezultati...

Evo i kompletne računice!

* Zvezda pobedi Asvel i Real (2/2)

* Žalgiris pobedi Partizan i Pariz (2/2)

* Valensija pobedi Dubai

* Barselona izgubi od Monaka, pobedi Bajern

* Monako i Makabi pobede Hapoel

* Efes pobedi Panatinaikos

U tom slučaju Zvezda, Monako i Hapoel bi imali po 22 pobede, a u tom krugu crveno-beli imaju najbolji međusobni skor.

Za početak, Zvezda mora da pobedi Asvel od koga je na poslednje četiri utakmice izgubili tri puta u Francuskoj.

