DIGITRON SE POKVARIO! Ovako Zvezda može direktno u plej-of Evrolige! Naučno-fantastična računica od koje pamet staje...
Pred košarkašima Crvene zvezde su dva gostovanja u Evroligi, ujedno i poslednja ove sezone u ligaškoj fazi takmičenja.
Zvezda u petak gostuje Asvelu od 20.45, a naredne sedmice ide na noge Real Madridu.
Kalkulacije i proračuni, kako Zvezda može direktno u plej-of, glavna su tema među navijačima crveno-belih.
Da bi Zvezda ušla direktno u plej-of neophodno je da pobedi preostale dve utakmice, ali i da se poklope određeni rezultati...
Evo i kompletne računice!
* Zvezda pobedi Asvel i Real (2/2)
* Žalgiris pobedi Partizan i Pariz (2/2)
* Valensija pobedi Dubai
* Barselona izgubi od Monaka, pobedi Bajern
* Monako i Makabi pobede Hapoel
* Efes pobedi Panatinaikos
U tom slučaju Zvezda, Monako i Hapoel bi imali po 22 pobede, a u tom krugu crveno-beli imaju najbolji međusobni skor.
Za početak, Zvezda mora da pobedi Asvel od koga je na poslednje četiri utakmice izgubili tri puta u Francuskoj.
