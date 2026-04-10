Nakon skoro tri godine u klubu Jago je napustio Crvenu zvezdu u završnici ove sezone, a otkriveno je i da će karijeru nastaviti u Italiji i ostati u Evroligi u Virtusu iz Bolonje.

Jago dos Santos u dresu Crvene zvezde Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dugo je Jago bio član Zvezde, odigrao je veliki broj utakmica po dolasku iz Ulma, za koji je prethodno igrao. Brazilac je sa klubom postao šampion ABA lige 2024, a osvajao je i titule šampiona Srbije i par pehara u Kupu Radivoja Koraća.

Ušao je u srca navijača crveno-belih tokom prve dve kampanje u klubu, ali je u aktuelnoj bio epizodista. Najpre nije bio registrovan na početku, do povreda nekih ključnih igrača, a nakon toga je imao povremenu ulogu.

Nakon odlaska iz kluba, od Jaga se na društvenim mrežama oprostio i Nemanja Radonjić, suspendovani fudbaler Crvene zvezde.

"Hvala na svemu, brate, svaki pravi navijač te voli", napisao je Radonjić.

Ne propustiteEvroliga"JAGO IMA MNOGO VELIKU ONU STVAR!" Saša Obradović sve šokirao izjavom o Dos Santosu: "Kapa dole! Svaka mu čast!"
Jago Dos Santos
EvroligaDA LI BI OVAJ TREJD BIO PRAVO REŠENJE ZA CRVENU ZVEZDU? Poznati sajt lansirao bombu! Kako vam se čini ova "trampa"?
Evroliga trejd
KošarkaCRVENA ZVEZDA OSLABLJENA PROTIV ZADRA! BEZ OSMORICE: Jago u timu, Motejunas još čeka
KK Crvena zvezda
KošarkaSTEFAN JOVIĆ ILI JAGO DOS SANTOS? Ko će biti novi plej u predstojećoj sezoni, čeka se potpis!
serbialithuania-73.jpg

