Košarkaški klub Partizan pripremio je koreografiju u čast Duška Vujoševića.

Partizan od 20.30 časova u beogradskoj Areni dočekuje Žalgiris, u prvoj utakmici na domaćem terenu posle odlaska najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba.

 Vujošević je preminuo u sredu 8. aprila u 68. godini, a sa 23 osvojena trofeja je ubedljivo prvi na klupskoj večnoj listi.

 Uoči utakmice 37. kola Evrolige, klub je pripremio koreografiju sa likom Duška Vujoševića.

Na svakoj stolici u Areni je postavljen plakat koji će biti podignut u određenom trenutku.

Duško Vujošević - navijači se upisuju u knjigu žalosti