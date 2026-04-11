Plejmejker Valensije Darijus Tompson je željena roba na leto.
CRVENO-BELI ŽELE DARIJUSA TOMPSONA! Letnja transfer bomba je spremna - samo još da eksplodira!
Na leto ove godine čeka nas prava evroligaška transfer vrteška!
Kako prenose mediji širom Evrope, plejmejker Valensije Darijus Tompson mogao bi da u leto napusti Španiju.
Darijus Tompson
Naime, za usluge Tompsona zainteresovana je Olimpija iz Milana.
Crveno-beli iz "grada mode" žele iskusnog evroligaškog pleja kako bi dodatno pojačali spoljnu liniju, sa nadom, da će se konačno dokopati plej-ofa nakon četiri suušne sezone.
Tompson ove sezone u elitnom takmičenju na proseku od 9,5 poena, dva skoka, 3,4 asistencije i ukradenu loptu.
