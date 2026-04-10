Vlade Đurović, legendarni srpski trener, sa puno emocija se oprostio od svog kolege Duška Vujoševića.

Uoči utakmica 37. kola Evrolige, Đurović je gostovanje u studiju TV Arena iskoristio da izrazi saučešće Duletovoj porodici.

"U svoje lično ime izrazio bih saučešće supruzi Ani i sinu Luki od Duška Vujoševića, sa kojim sam "ratovao" dugo godina na sportskom polju. Otišao je prerano, mogao je još da pomogne našoj košarci, da ga bolest nije obuzela. Veliki gubitak. Kao savetnik, mentor, predavač, mogao je još mnogo da da košarci. Mlađi je od mene 11 godina. Pogodilo me to, moram da kažem. Nismo mi nikad bili neki veliki prijatelji, ali poštujem njegov rad. Izuzetno poštovanje. Dule, naklon veliki za rad koji si imao u karijeri, a pogotovo u Partizanu".

Duško Vujošević je prvu titulu sa Partizanom osvojio 1987. godine kada je u finalu plej-ofa pobedio Crvenu zvezdu. Tada je trener Crvene zvezde bio upravo Vlade Đurović.

"To je neka sudbina, njegova prva titula baš protiv mene. A ja sam bio veliki favorit. Očekivao sam da ćemo dobiti to. Skinuli smo Cibonu u polufinalu pre toga. Grbović je tada pogodio pet trojki za redom. Tada su izašli Savović, Divac i Paspalj napolje. Meni niko nije izašao zbog pet ličnih, imao sam Žižića i Milićevića, spoljni svi su bili tu. Jedini način kako su mogli da dobiju su bile trojke, i Grba... I on pet trojki, i zadnja je njegova trojka bila".