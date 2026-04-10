Centar Olimpijakosa odigrao je protiv Hapoela 15:40 minuta, bio je savršen u šutu - 3/3 za dva, 3/3 za jedan, meč je završio sa 9 poena, a u statističke kolone uneo je još i šest iznuđenih faulova.

Nikola Milutinov Foto: Starsport

U rubrici "skokovi" koja mu je redovno ispunjena iz utakmice u utakmice, ovog puta, ipak, stajala je nula.

Grčki mediji pišu da je Milutinov takav "skakački "učinak" poslednji put odigrao pre gotovo dve godine, tačnije pre 686 dana, kada je takođe ostao bez skoka.

Bilo je to 2024. godine u polufinalu Evrolige protiv madridskog Reala.

Za najboljeg skakača lige, sa sedam uhvaćenih lopti u proseku po meču u dosadašnjem delu sezone, meč bez ijednog skoka može se okarakterisati kao nesvakiašnji.

Ali i bez učinka u tom segmentu igre Milutinov je i te kako doprineo trijumfu nad Hapoelom sa 15 indeksnih poena, koje je akumulirao kroz poene i primljene faulove.