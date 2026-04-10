Tužne scene u beogradskoj areni.
Evroliga
KOŠARKAŠI PARTIZANA U MAJICAMA SA LIKOM VUJOŠEVIĆA: Igrači se na simboličan način opraštaju od legendarnog trenera
Košarkaši Partizana igraju protiv Žalgirisa meč 37. kola Evrolige, a cela beogradska arena je u znaku Duška Vujoševića, legendarnog trenera koji je preminuo u sredu.
Košarkaši domaćeg tima na zagrevanje istrčali su u majicama sa likom nekadašnjeg trenera ovog kluba.
Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
